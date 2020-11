Acquese, positivi di nuovo sotto le 300 unità. Al 'Galliano' 48 ricoverati

ACQUI TERME - Il trend positivo (inteso come nuove negatività al test Covid 19) si conferma di giorno in giorno. Nell'Acquese, infatti, il numero di abitanti contagiati è sceso per la prima volta dopo diverse settimane sotto le 300 unità (circa 290 in tutto). I dati sono aggiornati alle 18.30 di ieri, venerdì 27, e dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ligure, ovvero Predosa, Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Rocca Grimalda e Trisobbio.

Dopo Acqui, dove rispetto alle precedenti 24 ore il numero dei casi resta invariato (113), negli altri comuni più popolosi del territorio la situazione sta via via facendo registrare un andamento sempre più incoraggiante (se pur con un decremento ancora abbastanza contenuto). A Cassine sono scesi a 36 i domiciliati positivi al test, ma una parte di questi riferibili alle due residenze per anziani presenti in paese. Nel comune di Gamalero risultano al momento 18 contagi, 11 in quello di Strevi, 5 a Rivalta Bormida, 8 a Bistagno, 3 a Visone. Pressoché invariata la situazione a Sezzadio e Castelnuovo Bormida, dove si contano ancora 9 e 11 casi. A Ricaldone e Alice Bel Colle i positivi sono rispettivamente 3 e 8.

Tendenza al miglioramento anche nei comuni a sud di Acqui Terme dove, a eccezione dei comuni di Melazzo e Pareto, dove si registrano al momento 8 positivi, negli altri paesi i casi restano entro o al di sotto delle 5 o 6 unità.

Castelletto d'Erro, Denice e Spigno Monferrato sono i comuni "covid free".

All'ospedale 'Monsignor Galliano' alle 10 di questa mattina si contano 48 pazienti ricoverati con positività al Covid 19, 4 di questi in terapia intensiva, 3 in semi intensiva, gli altri 41 presentano sintomi di media o bassa intensità. Villa Igea, invece, ospita al momento 10 persone 'post degenti' da coronavirus.