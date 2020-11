Da 'Vini&Consumi' un premio allo spot sul Brachetto

ACQUI TERME - La rivista di settore Vini & Consumi ha assegnato il premio come "Miglior messaggio video" allo spot realizzato dall'agenzia milanese White su commissione del Consorzio vini d’Acqui per promuovere il Brachetto d'Acqui docg. La giuria era composta da esponenti del mondo della Grande Distribuzione Organizzata e del giornalismo agroalimentare, «a dimostrazione che il nostro è un premio vero che riconosce la qualità delle idee e dei progetti» ha detto il direttore della testata, Angelo Frigerio. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, lunedì 23, in videoconferenza.

Lo spot del Brachetto d’Acqui docg, presentato lo scorso anno ad Acqui Terme, è andato in onda sulle maggiori reti Mediaset, su Sky e rilanciato sui social media. Al centro del racconto filmico c’è il paesaggio del Monferrato, cuore della produzione del vino Brachetto d’Acqui docg che ne diventa insieme simbolo e testimonial.

«I nostri vignaioli associati hanno supportato in pieno la produzione di questa campagna promozionale che è stata premiata dalla giuria chiamata a giudicare dalla rivista Vini & Consumi – ha detto il presidente del Consorzio, Paolo Ricagno - Non è stato facile – ha aggiunto - far comprendere fino in fondo la necessità, soprattutto in periodi complicati dal punto di vista commerciale e sociale, la necessità di comunicare, di raccontare il nostro vino e il nostro paesaggio. Questo premio ci conferma che eravamo e siamo sulla strada giusta».

Soddisfazione per il riconoscimento anche da parte di Andrea Pirola dell’agenzia di marketing e comunicazione White di Milano: «Lo spot che abbiamo realizzato per il Brachetto d’Acqui è il risultato di una perfetta sintonia tra noi e il committente che ci ha fornito tutte le informazioni e le suggestioni necessarie non solo al processo creativo, ma anche a quello descrittivo che ha centrato l’obiettivo, raccontare il vino Brachetto d’Acqui docg e il suo paesaggio inserendo una storia personale e sensuale costruita attorno alle colline e alle vigne di brachetto».