Acquese: quasi 200 le positività accertate su tutto il territorio

ACQUI TERME - Sono quasi 200 le positività accertate al Covid 19 in tutto il territorio dell'Acquese (esclusi i comuni al confine con l'Ovadese, ovvero Predosa, Trisobbio, Carpeneto, Molare, Cassinelle e Cremolino). Nella maggior parte del casi si tratta di persone in stato di degenza domiciliare, asintomatiche o comunque con sintomatologie tenute sotto controllo dai medici di famiglia e che non necessitano di ricovero ospedaliero.

In base ai dati forniti dall'Unità di crisi della Regione aggiornati alle 18.30 di ieri, ad Acqui Terme risultano 111 residenti positivi. Una settimana fa erano meno di 50 i contagi accertati. È anche vero, però, che il numero dei tamponi effettuati sul territorio aumenta di settimana in settimana.

Cassine è il secondo comune dell'Acquese per numero di positivi, 15 dopo l'aggiornamento della Regione nella serata di ieri, venerdì 30. Rispetto a una settimana fa, 4 casi in più. Dopo Acqui e Cassine, il comune di Bistagno, con 10 positività al test. Gli ultimi 4 casi riguardano «soggetti molto giovani e asintomatici, già in isolamento preventivo da diversi giorni», fa sapere il sindaco Vallegra. Sono 9, invece, gli attuali positivi a Cartosio, «due ragazzi, che stanno bene e non presentano sintomi, frequentanti la scuola media di Bistagno, la stessa classe degli altri due casi precedenti. E poi un altro componente della seconda famiglia che era risultata positiva, e che per il momento si trova ricoverata presso l’ospedale di Acqui» si legge sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale.

A seguire, sono 7 le positività accertate nei comuni di Montechiaro e Gamalero, sono 6 a Strevi, 5 a Melazzo e Rivalta Bormida, 4 a Sezzadio e Visone, 3 nel comune di Ponti. Un solo caso, attualmente, si registra ad Alice Bel Colle, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Merana, Montaldo Bormida, Morsasco e Ponzone.

Restano “covid free” Ricaldone, Orsara, Grognardo, Prasco, Cavatore, Morbello, Malvicino, Pareto, Denice e Spigno.