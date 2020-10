Cartosio, due nuovi positivi: «Componenti della stessa famiglia»

CARTOSIO - Weekend nero per il paese di Cartosio. Il sindaco Mario Morena è dovuto intervenire prima a sedare i pettegolezzi che paventava una crescita pericolosa dei contagi in paese per poi, invece, inseguire le informazioni che dati alla mano riferivano di una crescita non indifferente dei soggetti risultati positivi. Ieri sera, l’ultima comunicazione: «Si rende necessario ancora una volta aggiornare i numeri in aumento – interviene dalla pagina social del Comune - Ieri mancavano gli esiti dei tamponi degli altri due componenti il nucleo familiare, oggi sono arrivati e come si temeva, ma era prevedibile, sono risultati anch’essi positivi. La loro situazione, così come quella dell’altra famiglia colpita, è comunque in costante miglioramento».

Quindi il totale dei contagiati di Cartosio sale a 8 persone, pochi numeri se paragonati a quelli di altre località, ma preoccupante se riferita alla popolazione locale, poco più di 700 abitanti per lo più anziani.

Anche uno "straniero" nella lista. «Dobbiamo anche segnalare un altro caso di positività di un cartosiano – continua Morena - non comparirà nei numeri del nostro paese in quanto residente ad Acqui, comunque ora si trova a Cartosio, sta bene, presenta solo deboli sintomi ed è in isolamento presso la propria abitazione. A tutti loro il nostro augurio di una pronta guarigione e la nostra completa disponibilità per tutto quello di cui possano aver bisogno».