Al 'Galliano' 11 positivi, 68 a domicilio. Lucchini: «A fare spesa andate soli»

ACQUI TERME - «In questo momento sono 11 i pazienti positivi al Covid ricoverati all'ospedale 'Galliano', più 3 o 4 pazienti in attesa del referto. Sono 68, invece, le persone contagiate in stato di degenza domiciliare. Questi dati ci fanno capire come via via la situazione stia evolvendo. In questo momento il dato numerico ci dice che molte persone che accedono all'ospedale sono persone del territorio. Sono numeri che stanno aumentando e per questo motivo dobbiamo mantenere la guardia più alta possibile», con queste parole il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini, dalla propria pagina Facebook ha aggiornato la cittadinanza sull'attuale situazione epidemica sul territorio comunale.

«Stiamo lavorando in stretta collaborazione con le case di riposo per avere un costante monitoraggio delle varie strutture. Da questo fine settimana - ha continuato Lucchini - sono inoltre attive le misure di contingentamento nei supermercati con rilevazione della temperatura. Ciò che torniamo a dire è che sarebbe opportuno recarsi a fare gli acquisti possibilmente da soli, senza altri familiari»

Per quanto riguarda la situazione nelle scuole, mercoledì pomeriggio è in programma una riunione in videoconferenza insieme ai pediatri, ad alcuni membri del Sisp e ai referenti Covid scolastici «per fare il punto sulle condotte che dovranno essere adottate nel caso di positività nelle classi dei nostri istituti. Questo per avere linee guida quanto più chiare e condivise. Stiamo anche per organizzare una commissione sanità a livello comunale per un coordinamento con gli altri sindaci del territorio. Insieme ai referenti dell'azienda sanitaria faremo una valutazione approfondita delle varie situazioni sul territorio».