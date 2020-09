Lucchini: «Referendum risultato importante»

ACQUI TERME - «È un risultato importante, che dimostra quanto sia richiesto e voluto dalla cittadinanza un cambiamento istituzionale che oggi, grazie a questo strumento di partecipazione popolare, diventa possibile», questo il commento entusiasta del sindaco Lorenzo Lucchini in merito ai risultati del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Come la maggioranza degli italiani, infatti, anche gli Acquesi si sono pronunciati con largo scarto a favore del "Sì". Su 7076 votanti, in 4678 hanno votato per la riduzione di deputati e senatori; si sono dichiarati contrari, invece, in 2398. In percentuale, ad Acqui i "Sì" sono il 66,1%, i "No" il 33,9%. Non eccezionali i dati relativi all'affluenza, che si ferma al 46,18%.