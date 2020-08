Più sicurezza in città con 16 nuove telecamere

ACQUI TERME - 16 telecamere nuove per la videosorveglianza saranno installate nelle prossime settimane nelle zone cittadine maggiormente frequentate. L’idea di Palazzo Levi è quella di intervenire preventivamente su situazioni anomale.

«15 telecamere sono definite “contestuali” e riprendono il contesto generale, una delle 16 è capace di controllare le targhe delle vetture che circolano sul territorio – spiegano i tecnici - Le zone in cui saranno installate sono piazza Italia, corso Italia, piazza della Bollente, via Cardinal Raimondi».

«Prosegue il nostro impegno in materia di sicurezza – ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale, Maurizio Giannetto – La maggior parte degli impianti andranno a sostituire vecchie telecamere, che devono essere dismesse. Una delle telecamere sarà capace di leggere le targhe, con tutti i dati relativi all’auto, rilevando posizione assicurativa, collaudo o eventualmente se risulta rubata. È un progetto di rammodernamento del servizio di sorveglianza, che sono certo proseguiremo anche nei prossimi anni in quanto è necessario assicurare un efficace controllo del territorio, sviluppando un presidio di legalità moderno e innovativo».

Il sistema di videosorveglianza, secondo il governo pentastellato, si è rivelato, nel corso del tempo, «un servizio ineccepibile e indispensabile a supporto dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, valido ausilio per le Forze dell’Ordine che si trovano a operare ad Acqui Terme, e importante supporto per le indagini –informano - L’attuale sistema di videosorveglianza è basato su molteplici telecamere gestite da un centro di controllo remoto che consente l’integrazione e il controllo di più sistemi di sorveglianza. In totale sono presenti 175 telecamere, per la quale è assicurata la più scrupolosa manutenzione, per garantire la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi».