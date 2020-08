A Monastero e Cavatore, artisti ispirati dal territorio

ACQUI TERME - Weekend dedicato all’arte nella Valle Bormida. Da ieri il castello di Monastero ospita ‘Oro di Langa’, la mostra delle opere ceramiche di Roby Giannotti, noto artista della Riviera Ligure, ispirate dalle eccellenze del territorio. «Saranno esposti alcuni oggetti unici nati per valorizzare le tipicità locali – ha spiegato l’autore – Ad esempio una cloche in ceramica sarà dedicata alla Robiola di Roccaverano; ‘Re Tartù’, altra cloche, sarà un porta tartufi; bottiglie omaggeranno il mondo del vino piemontese come “Rosa, Rosae, Rosé” dedicate alle rose che tradizionalmente vengono piantate all’inizio dei filari di vite; “Eva del Piemonte”, è invece un profumo in edizione limitata ispirato alla tradizione termale romana di Acqui. Ed infine il grappolo ceramico in oro, simbolo della mostra, che proviene da un calco ceramico di un grappolo di uva Barbera raccolto lungo i filari di un’azienda partner dell’evento». La mostra rimarrà aperta fino al 18 ottobre (sab 15.30-19, dom 10.30-12.30/15.30-19) e proporrà anche performance pittoriche estemporanee incastonate nel magnifico maniero monasterese (Info: 014488012).

Nel piccolo paese di Cavatore, invece, in piazza Mignone è stata allestita la personale di Elio Moretti. L’evento, organizzato dall’associazione Torre di Cavau, esporrà una selezione delle suggestive opere realizzate dal pittore alessandrino. «L’arte figurativa, ispirata dalla contemplazione della natura piemontese, sublima in cromia emozionale il contributo visivo di un paesaggio mirabile in sé» hanno commentato gli organizzatori. Aperta fino al 23 agosto (orario sab 16-19; dom 10-12/16/19). Info: 0144.320753