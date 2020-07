Bandita, la frazione... di lunga vita

BANDITA - "Piccolo è bello", ovvero i reportage con i quali "Il Piccolo" va alla scoperta di borghi e frazione, stavolta fa tappa a Bandita di Cassinelle, un luogo di aria buona, ritmi lenti e... alessandrini in vacanza. Gli anziani se la passano bene, contribuendo ad alzare l'aspettativa di vita nazionale. Venerdì, sul "Piccolo" tutto quel che c'è da sapere di questa località dell'Ovadese, a tre chilometri dalla Liguria. Chi va al mare a piedi impiega 12 ore. E non è mica tanto, se si tiene conto del traffico di questi giorni in autostrada...