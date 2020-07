ACQUI TERME - Riparte col botto l’intrattenimento acquese, in questa occasione a sostegno del commercio. Sabato 11 luglio, dalle ore 16, nella città bollente ci sarà ‘Shopping sotto le stelle’ con negozi aperti fino a tarda notte e tante esibizioni.

«L’inaugurazione della storica Festa di San Guido si presenta come un'occasione, per la città, di vestire di arte e musica le sue vie del centro – spiegano da Palazzo Levi - le stradine che si inerpicano sul colle, le piazze, i portici, gli archi e i monumenti che tanto ben conosciamo diventano un palcoscenico per artisti di strada e musicisti internazionali, una perfetta scenografia per danze, acrobazie e melodie di una serata unica. I dehors si trasformano in salotti dove degustare i prodotti d’eccellenza del territorio Acquese e di tutto il Piemonte, chiamato a festeggiare, dall’Alta Langa alla terra del Barolo, la perla termale della nostra regione».

Il fine della manifestazione è supportare il commercio dando spazio a forme di intrattenimento in linea con le disposizioni di sicurezza anti-assembramento.

«Saranno numerosi gli artisti che ravviveranno la città - spiega il direttore artistico Aragorn Emrys Silvio jn. Molinar dell’evento- Nabil Hamai, violinista algerino, autore di melodie originali in loop station di grande charme, dalla storia artistica particolare, fusione tra la tradizione berbera e la nostra grande Musica Classica; Fiammetta Lari, fiorentina di nascita, diplomata Scuola di Cirko Vertigo, interprete eccezionale di Danza Acrobatica, artista circense d’avanguardia; Edoardo Pascale, chitarrista e arrangiatore, direttore artistico e presidente Associazione Camala, veste per l’occasione i panni del musicista di strada per presentarci la new wave dello swing; Alex Leon, di origine rumena, vive ad Acqui, ben rappresenta il volto artistico della città, e ci allieta con le sue ballate scelte dalla tradizione popolare europea eseguite con la straordinaria tecnica del classicista; Harumi e Gabriele, coppia di mano a mano italo – nipponica, Scuola Cau di Granada, ovvero quando un ragazzo italiano di famiglia circense trova l’amore in una giovane giapponese, acrobata e contorsionista, Irene Valesano, nata e cresciuta in Piemonte, è una interprete davvero strepitosa della Danza Contemporanea, formata Residenza 0; Rafael Sorryso, brasiliano, è il tipico artista circense sudamericano: giocoliere, acrobata eccezionale, equilibrista, clown, un artista completo e soprattutto con la tipica verve e simpatia del suo Brasile; Raffaele Riggio, poliedrico artista siciliano, formato Scuola di Cirko Vertigo, acrobata elegante, dal fisico statuario, accattivante e intenso in ogni sua interpretazione; Matyuschenko Igor ed Andrei, dalla grande scuola circense russa, il ‘Maestro’ con suo figlio, e figlio d’arte, è considerato in Europa uno degli esponenti più rilevanti del mano a mano acrobatico e Valentina Padellini, toscana, acrobata e ballerina è chiamata ad interpretare la Danza Modern Jazz con la sua energia traboccante e vitale».

Dodici artisti che animeranno la città insieme alle ballerine di ‘In punta di piedi’, nota scuola di danza acquese.

«Abbiamo voluto fortemente organizzare questo evento – dichiara l’assessore al Commercio, Lorenza Oselin – dedicato al commercio, perché era importante dare un segnale positivo alla cittadinanza e alle attività commerciali, celebrando la ripartenza post-Covid. Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento del contagio. In questo momento è più che mai importante riportare le persone a uscire, tornare a ricostruire quel senso di comunità come elemento fondamentale dell’accoglienza turistica».

Per gli amanti dell'enogastronomia piemontese, ci sarà la prima Cena Itinerante Acqui Gourmet con quattro postazioni per addentrarsi nell’eccellenza dei prodotti tipici piemontesi (Enoteca DueperDue - Alta Langa e antipasto Roccaverano, Filetto baciato, Bagnetto; Bar Dante – Green Food con cocktail analcolici e antipasto di erbe spontanee alimentari; Bar Gelateria Bogliolo - Nebbiolo e Barolo con risotto al gelato di Castelmagno con pere; DaVi Food Lab - Brachetto Acqui Rosè con dolce).

«L'evento sarà, inoltre, il momento inaugurale dello storico Mercato di San Guido che si svolgerà dal 12 al 14 Luglio, con il tradizionale Luna Park di piazza Don Dolermo» hanno concluso da Palazzo Levi.