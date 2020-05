Riapre la biblioteca, ma con rigide limitazioni

ACQUI TERME - Ieri la Biblioteca Civica ha riaperto i battenti, ma solo per il servizio di prestito e restituzione dei libri. Assicurano dal Comune che l'accoglienza è stata organizzata in modo da rispettare tutte le norme anti-Covid. «Sarà consentito l’accesso a una sola persona alla volta e solo se provvista di mascherina, con apertura della porta comandata dall’interno – hanno informato - Il prestito e la restituzione di volumi si effettueranno solo previo appuntamento telefonico. All’ingresso saranno collocati dispenser per la sanificazione delle mani e sacchetti in cui l’utente introdurrà il libro prima di consegnarlo al personale».

Non sarà ancora possibile, in attesa di ulteriori direttive, utilizzare la sala di studio, scegliere i libri direttamente dallo scaffale, effettuare ricerche, leggere periodici e quotidiani in emeroteca.

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Per velocizzare le operazioni di consultazione è attivo il catalogo online Librinlinea collegato al Servizio Bibliotecario Nazionale.