Coronavirus: la serie B non gioca

Non solo il calcio, con il rinvio di Piacenza - Sambenedettese in serie C per gli sviluppi della situazione legata ai casi accertati di coronavirus. Anche la Federazione italiana pallavolo cancella alcune gare dei campionati nazionali, nei gironi in cui militano formazioni di Lombardia e Emilia Romagna, in particolare nei territori di Lodi, Cremona e Piacenza.

In B1 femminile stop per i gironi A e B: non giocherà Arredofrigo Makhymo Acqui, che avrebbe dovuto scendere in campo ad Alseno, proprio in provincia di Piacenza, contro Conad Alsenese.

In B maschile interessate le partite dei raggrupamenti A e B: Novi avrebbe dovuto ospitare il fanalino Powevolley Milano, ma questo confronto, come tutti quelli in calendario domani e domenica, è rinviato a data da destinarsi, decisione adottata anche per l'attività femminile.

Dalla Federvolley anche l'invito ai comitati regionali di Lombardia ed Emilia Romagna e alle Leghe di serie A, maschile e femminile, di adottare provvedimenti analoghi,