Memorial Pippo e Rita, Arredo Frigo trionfa

ACQUI TERME - Arredo Frigo Makhymo Acqui inaugura il 2020 con una vittoria, nel 2° Memorial Pippo e Rita Tardibuono, per prime squadre, dopo l'edizione inaugurale, nel 2019, per le Under 12.

Una formazione di B1, quella di casa, e cinque di B2, che si piazzano tutte alle spalle delle ragazze di Marenco. Nel girone di qualificazione Acqui vince l'A, 2-1 su Libellula Bra e 2/0 su Garlasco, che chiude al secondo posto grazie al 2/0 su Bra. Nel B svetta L'Alba, 2/0 su Unionvolley e 2/0 su Serteco, piazza d'onore per il 2/0 su Unionevolley.

Semifinali lottate, passano Arredo Frigo, 2/1 su Serteco, e Garlasco, 2/1 su L'Alba.

Il 5° posto è di Unionvolley, 2/1 su Bra. Terzo gradino per Serteco Genova, 2/1 su L'Alba. Finale di buona intensità, chiusa in due set dalle termali, 25/22 25/21 su Garlasco.

Per Arredo Frigo anche due premi individuali, Sofia Cattozzo miglior palleggio e Matilde Giardi miglior giocatrice.

"In un torneo con squadre di categoria inferiore, mi sarei preoccupato se i risultati non fossero stati positivi per noi, anche contro avversarie che hanno onorato il torneo con buone prestazioni. Ho fatto ruotare tutte le giocatrici - sottolinea coach Ivano Marenco - un buon test per la ripresa del campionato, l'11 con Parella Torino".