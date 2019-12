Il Ministro dei Trasporti in visita nelle aree alluvionate

Il passaggio ad Anas di 1.000 chilometri di strade del Piemonte. Un piano di investimenti da 2 miliardi di euro per interventi per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria per a fronte di eventi connessi al dissesto idrogeologico. La risposta è arrivata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, all'interrogazione presentata alla Camera dall'onorevole Federico Fornaro (Liberi e Uguali). Il Ministro ha inoltre annunciato la sua visita nelle aree alluvionate dell'Alessandrino lunedì prossimo con il Presidente della regione Alberto Cirio.