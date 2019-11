Casa crollata: controlli dei vigili del fuoco

MELAZZO - Intervento in atto dei vigili del fuoco di Alessandria e Asti a Melazzo in località Bergolo per il crollo di una abitazione, che potrebbe anche essere avvenuto nei giorni di pieno maltempo.

Al momento non si conoscono i particolari, sul posto anche il sindaco: dovrebbe essere una delle case evacuate per il pericolo di frane. Seguono aggiornamenti.