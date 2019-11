Schianto fatale dopo la curva, muore 23enne

MASIO - Sul posto dello schianto frontale stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale di Acqui e di Alessandria per capire la dinamica dello scontro che è costato la vita a un ragazzo di 23 anni (ne avrebbe compiuti 24 a dicembre). La vittima si chiamava Carlo Accornero, abitava a Viarigi. Inutili i tentativi di rianimazione massi in atto dai medici del 118. Sul posto anche i medici del 118 e i Vigili del Fuoco.

Sembra che il giovane stesse percorrendo la strada che da Oviglio porta a Masio (direzione Masio) quando, in prossimità di una curva ha perso il controllo della sua Fiat punto. Una manovra che ha portato l’auto nella corsia di marcia opposta, andandosi a scontrare con l’altra vettura, una Jeep condotta da un alessandrino, che arrivava dal senso di marcia opposto.

L’impatto, nei pressi del cimitero del paese, è stato violentissimo. Per il 25enne non c’è stato più nulla da fare. Altre quattro persone sono state trasportate all’ospedale di Alessandria, tre in codice giallo, una in codice verde. Seguono aggiornamenti.