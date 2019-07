Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Tanti i fatti di cronaca in provincia e in uno di questi si ritrova protagonista Via Verona ad Alessandria, scoprite il perchè sul giornale. In città: continua la polemica sul progetto del centro islamico nel quartiere Euro-Pista, questa volta anche con la risposta da parte dell'imàm Ahmed Chadlj. Chiarimenti anche sul caso del paziente, ricoverato all'ospedale di Alessandria, che si è sentito discriminato: prassi rigorose e tutela della privacy sono al primo posto per il centro ospedaliero.

Il primo piano sarà dedicato all'indagine sullo stato di degrado delle case popolari in via Volturno: le famiglie si sentono in ostaggio di personaggi che occupano abusivamente le loro cantine, gli approfondimenti sul giornale.

Ultimo appuntamento con i ricordi dell'allunaggio da parte dei nostri lettori, due i racconti nelle pagine di domani. Infine, ricordiamo la Festa dei Cento organizzata dalla nostra redazione: mercoledì alle ore 17.30 in Villa Guerci, l'incontro con gli alunni usciti a pieni voti dalla maturità e alcune personalità per raccontare la loro esperienze e fornire ispirazione.

Queste e molte altre notizie su Il Piccolo di martedì 16 luglio.