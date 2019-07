Scontro tra auto e moto a Cassine: codice giallo

CASSINE - Non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze il motociclista coinvolto in un incidente questo pomeriggio, poco prima di Cassine. Lo scontro ha coinvolto una Nissan Qashqai e, appunto, una moto (Bmw Gs), il cui conducente è stato ricoverato in codice giallo. Forti disagi al traffico, che è tornato regolare poco dopo le 15. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.