Ad Acqui week end 'da leccarsi i baffi' con lo street food del Mercato Europeo

ACQUI TERME - Il Mercato Europeo torna ad Acqui Terme per una nuova tappa del tour 2019. La città ospiterà la manifestazione da venerdì 21 a domenica 23 con artigianato, area street food, enogastronomia. Appuntamento in Corso Bagni dalle 10 del mattino alla mezzanotte con ingresso gratuito.

L’evento vuole far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0. Ci sarà anche lo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria “food e drink experience”. Saranno presenti operatori stranieri dall’Europa e dal mondo, tra i quali la Spagna con paella e sangria, Belgio con birre artigianali, l’Argentina con l’asado, gli Stati Uniti con hamburger di hangus e pulled pork, l’Olanda con patata twist e chips.

L’evento è organizzato da Anva, T-Event e Procom.