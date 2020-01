Gli appuntamenti del weekend nell'Acquese

ACQUI TERME - Come al solito, variegata l’offerta dell’Acquese per il prossimo weekend. Per gli amanti del cinema impegnato, questa sera, alle 21, nell’ambito del Bistagno Rural Film Festival, la Gipsoteca Giulio Monteverde ospiterà la proiezione del film ‘Burkinabè Bounty. Agroecology in Burkina Faso’ di Iara Lee «Parla di donne che ottengono l’indipendenza economica vendendo birra artigianale ‘dolo’ e giovani che marciano nelle strade contro compagnie come la Monsanto» ha spiegato la direttrice artistica Chiara Lanzi (info: 0144 79301).

Per chi invece preferisce il teatro, sabato 1 febbraio sera, alle 21, all’Umberto I di Ricaldone ci sarà ‘Il Giro del mondo in otto teatri –tra parole, musica e risate’ della compagnia La Soffitta. «Un viaggio che comincia da Berlino e dal cabaret anni Venti, per poi spostarsi a Londra, Parigi, Sanremo, Milano, Madrid, Roma e si conclude ad Acqui Terme» ha informato la regista Lucia Baricola (349 5114166).

Gli appassionati della crapula, invece, sabato 1 febbraio a Cartosio, dalla 20, troveranno una ghiotta pietanza e vino in abbondanza con la serata ‘A tutta bagna cauda’ (0144 40126).