ACQUI TERME - Al via i festeggiamenti per San Giovanni Bosco. L’Istituto Santo Spirito di Acqui Terme ha fissato per domenica 26 alle 11 l’appuntamento per la comunità locale offrendo momenti religiosi officiati dal vescovo Luigi Testore ed intrattenimento per la Famiglia Salesiana organizzati in collaborazione col Coro Mozart 2000.

L’evento domenicale è solo il primo di quattro incontri che, sempre presso la sede di via Cavour, chiameranno a raccolta i credenti acquesi anche venerdì 31 gennaio, sabato primo e domenica 2 febbraio. Info: 0144 322102