Domenica in Santa Caterina il concerto di Natale del 'Solia'

CASSINE - Domenica 22 alle 21, la chiesa di Santa Caterina di Cassine ospiterà il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Bandistico “Solia”.

«La manifestazione, giunta alla 22esima edizione, chiude le attività concertistiche per il 2019 – ha informato il maestro Stefano Oddone - un anno ricco di impegni e soddisfazioni non ultima la prestigiosa esibizione tenutasi venerdì scorso presso l’aula magna del Liceo Musicale Plana di Alessandria con l’enseble musicale di fiati e percussioni della scuola. Siamo stati la prima banda in assoluto ad esibirsi presso il rinomato liceo».

Per il concerto di domenica è prevista un’altra collaborazione d’eccellenza, quella con il Coro Mozart di Acqui Terme diretto dal maestro Aldo Niccolai. A comporre l’organico della banda ci saranno anche i giovani allievi delle scuola musica ‘Solia’, fulgido esempio della qualità didattica del Corpo Bandistico Cassinese. L’attività divulgativa, rientrante nel progetto Yamaha Class Band è pianificata in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali.

Il concerto, diretto da Stefano Oddone e Giulio Tortello, offrirà un repertorio vario e ricco di fascino, da Rossini, a Tenco, da Mozart a Lucio Dalla, da Haendel a Campbel.