Al Piccolo Teatro Buarné il 'Mistero Buffo' di Elisa Pistis

CASTELNUOVO BORMIDA - Venerdì 20 e sabato 21 alle 21, al Piccolo Teatro Enzo Buarnè va in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo, interpretato da Elisa Pistis, che dopo aver interpretato per tutta Italia il testo dell’ultimo vincitore italiano del Premio Nobel per la letteratura arriva al Piccolo Teatro Enzo Buarnè dopo aver vinto il Contest ‘Proiezioni Teatrali’ di Settembre 2018 organizzato dalla compagnia del Teatro del Rimbombo.

Il “Mistero Buffo” di Elisa Pistis non vuole essere ovviamente una copia del lavoro di Dario Fo, ma si snoda prima di tutto da un punto di partenza molto semplice: una donna che mette in scena, da sola, l'opera. Con questo Mistero Buffo, l'attrice parte dall'esigenza di condividere una riflessione attuale su alcune dinamiche che ancora oggi caratterizzano la nostra società. Soprattutto capire come la questione del potere, dell’ingiustizia sociale, tutt'altro che risolta e appartenente al passato, ancora oggi possa risuonare attraverso un materiale scritto alla fine degli anni Sessanta e attraverso delle storie che sono alla base della nostra cultura, e non solo, da secoli.

