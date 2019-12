Lezioni di storia con Angelo Branduardi

ACQUI TERME - Il Premio Acqui Storia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Luigi Tenco di Ricaldone, conclude la rassegna delle Giornate Culturali dell’Acqui Storia invitando gli studenti acquesi a partecipare alla lectio magistralis "lezione di storia con Branduardi”. L’appuntamento è fissato per martedì 17 alle 9.30 all’auditorium “Ex Kaimano”.

Accanto al professore Angelo Branduardi ci saranno l’Assessore alla Cultura Alessandra Terzolo, il Presidente dell’associazione di Ricaldone Giuseppe Alpa, il professor Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco di Alessandria. «La conferenza anticipa il concerto che Angelo Branduardi terrà il giorno successivo, mercoledì 18, alle ore 21 al Teatro Ariston – hanno spiegato gli organizzatori - Angelo Branduardi ha pubblicato, lo scorso 4 ottobre, “Il Cammino dell’Anima”, un’opera che riprende alcuni temi dell’opera visionaria della mistica tedesca Hildegard Von Bingen, che saranno eseguiti nella prima parte del concerto per dare poi spazio ai classici del menestrello d’Italia».

Hildegard Von Bingen nacque nel 1098 a Bermersheim, fu monaca benedettina, mistica e profetessa, ma anche cosmologa, guaritrice, linguista, naturalista, filosofa e probabilmente la prima donna musicista e compositrice nella storia cristiana. Gianfranco Cuttica di Revigliasco, non interverrà in veste di Sindaco di Alessandria, ma come studioso medievalista e fornirà un quadro del periodo storico in cui visse la mistica benedettina.