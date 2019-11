Alla 'Cibrario' la graphic novel di Gaglione e Izzo sullo scrittore Marek Hlasko

ACQUI TERME - Polonia, 1956. Locali fumosi, frequentati da personaggi ‘randagi’ e senza speranza. Ad osservare questo affresco oppressivo, in una Varsavia in piena era socialista, Marek Hlasko, tormentato e randagio pure lui. Scrittore geniale e ribelle, pioniere della cosiddetta ‘letteratura nera’. Le storie di vita alle quali assiste daranno poi vita ai suoi primi racconti. Nel ‘58, Hlasko lascerà la Polonia per iniziare a vagabondare tra Francia, Israele e Stati Uniti, dove diventerà sceneggiatore di un giovane regista compatriota, Roman Polanski, e rimarrà coinvolto nella morte del suo fraterno amico e noto compositore, Krzysztof Komeda.

Dallo scenario nel quale si è formato Marek Hlasko (anche noto con l'appellattivo di 'James Dean polacco'), prende forma la graphic novel realizzata dagli acquesi Valerio Gaglione, illustratore, e Fabio Izzo, scrittore, di recente ospiti al Lucca Comics. Tre anni di lavoro sfociati nelle oltre 170 pagine pubblicate per Oblomov Edizioni.

Sabato 23 (ore 18.30) alla Libreria Cibrario di piazza Bollente i due autori presentano ‘Uccidendo il secondo cane’.