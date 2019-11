Dal Comune fondi per eventi in Biblioteca

ACQUI TERME - L’amministrazione comunale del sindaco Lorenzo Lucchini ha deciso di investire nella cultura, in particolare, in iniziative utili ad avvicinare bambini e ragazzi al mondo della lettura. Come? Attraverso eventi interessanti ospitati dalle biblioteche del circondario. Il progetto, infatti, prevede nei prossimi mesi «tre incontri degli studenti della scuola secondaria di primo grado con lo scrittore Tommaso Percivale, due presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme e uno presso la Biblioteca di Cassine, tre laboratori ludico – didattici realizzati da Serena Baretti, rivolti a bambini dai 5 agli 8 anni, all’insegna della creatività e del fare manuale per stimolare la fantasia giocando in gruppo» hanno spiegato da Palazzo Levi. Costo dell’operazione circa 1.200 euro.