Lionello racconta Acqui: ultimo incontro a 'La Betula et Carat'

ACQUI TERME - Volge al termine la kermesse 'Lionello racconta Acqui'. Un bouquet di incontri per conoscere la città che fu. L’idea venuta a Vittorio Ratto, già organizzatore della kermesse ‘Cinemando sotto le stelle’, si è posata su Lionello Archetti Maestri, volto noto della cultura acquese e profondo conoscitore della storia staziella. Questa kermesse ha dimostrato subito di essere particolare, sin dalla pianificazione degli incontri. A fare da cornice ai racconti di Lionello, non sono state (come in altre occasioni) auditorium e sale conferenze, ma bar ed osterie. «Non saranno momenti di divulgazione ‘alta’ – ci aveva preannunciato – ma racconti di personaggi ed episodi curiosi andati in scena nei diversi quartieri cittadini».

Storie acquesi rivolte agli acquesi che non si sono fatti scappare l’occasione di conoscere soggetti ed aneddoti citati nei racconti di nonni e genitori. Sempre gremite le serate. Giovedì 7 novembre, alle ore a 'La Betula et Carat' (via del Municipio) ci sarà l’ultimo appuntamento. Info: 0144.57679.