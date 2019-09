Enrico Vanzina all'ex Kaimano per presentare il libro sul fratello Carlo

ACQUI TERME - Giovedì 26 alle 21 nell’auditorium dell’ex Kaimano, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Il cinema dei Vanzina’. A chiudere delle sette pellicole in programmazione ‘Sotto il vestito niente. L’ultima sfilata’ un film del 2011 diretto da Carlo e interpretato da Francesco Montanari, Vanessa Hessler ed Alexandra Burman. Finora il pubblico acquese ha onorato l’iniziativa partecipando, copiosamente, alle proiezioni di pellicole che raccontano vizi, virtù e nevrosi della società italiana. A chiudere però il ciclo sarà un evento non cinematografico: giovedì 3 ottobre, alle 21, nella sala di via Maggiorino Ferraris Enrico Vanzina presenterà “Mio fratello Carlo” (HarperCollins edizioni), libro dedicato al fratello scomparso prematuramente nel 2018.

«L’opera è, al tempo stesso, il racconto particolare e privato del rapporto di due fratelli che, uno sceneggiatore e scrittore, l’altro regista, hanno attraversato e segnato il mondo culturale italiano come pochi altri artisti nel XX secolo, la storia universale dello spaesamento, della rabbia, dell’essere umano di fronte al dolore profondo – hanno spiegato dall’Assessorato alla cultura - È un libro che commuove e fa riflettere sul senso della vita e della morte, che scandaglia i misteri della fede e descrive in maniera impietosa il dolore di chi soffre e vede soffrire una persona amata durante una malattia terminale. Ed è, innanzitutto, l’atto di amore di un fratello».