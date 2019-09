Concorso di poesia 'Guido Gozzano': sabato 5 ottobre i premi ai vincitori

TERZO - Il Concorso nazionale di poesia e narrativa ‘Guido Gozzano’, giunge alla serata di gala. Sabato 5 ottobre alle 16 nella Sala Benzi di Terzo, un programma fitto farà da contorno alla premiazione dei vincitori con letture e interludi musicali affidati al Maestro Simone Buffa.

Protagonisti saranno i vincitori, per la sezione ‘Poesia edita in italiano e dialetto’ Angelo Andreotti con “L’attenzione” (Puntoacapo), Maria Clelia Cardona, “I giorni della merla”(Moretti & Vitali), Pasquale Di Palmo, “La carità” (Passigli).

Premio per la migliore opera prima: Michele Bordoni, “Gymnopedie” (Italic), mentre per 'Silloge inedita' si contenderanno il podio Michele Bordoni con “Finissage”, Luca Bresciani “Punto di fuga”, Cristina Micelli, “L’ospite di spalle”.

Premio Speciale 'Poesia Dialettale': Saragei Antonini, “Comu ‘na ugghia” (come un ago). Per Poesia inedita gara aperta a Alessia Bronico, “I miei capelli….”, Ivan Fedeli, “Le favole”, Antonio Merola “Ho provato a portarti lontano…”.

Infine, per la categoria 'Racconto inedito', in finale Davide Bacchilega con “Prima del coprifuoco”, Andrea Martini, “Il violinista del Titanic” e Alessio Pracanica, “Gli strati della cipolla”.

In palio, premi in denaro e la farfalla in filigrana, simbolo del Concorso. Per l’occasione verrà consegnato anche il Premio alla Carriera a Beppe Mariano. Info: 347.4996094