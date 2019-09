All'ex Kaimano si torna 'al cinema dei Vanzina'

ACQUI TERME - Ultimo appuntamento per ‘Il cinema dei Vanzina, in ricordo di Carlo’, la kermesse organizzata dalla Casa comunale ed offerta, in maniera gratuita, alla comunità acquese. Siamo giunti alla settima e ultima proiezione che andrà in scena giovedì 26 alle 21, nell’auditorium dell’ex Kaimano di via Maggiorino Ferraris. Sul grande schermo ‘Sotto il vestito niente. L’ultima sfilata’ un film del 2011 diretto da Carlo Vanzina e interpretato da Francesco Montanari, Vanessa Hessler ed Alexandra Burman. La pellicola che riprende il tema del film ‘Sotto il vestito niente’ del 1985 sempre del regista (ma non ne costituisce un sequel), rappresenta un intrigante giallo ambientato nel mondo della moda milanese, tra bellezze internazionali mozzafiato, incidenti poco chiari e insospettabili killer. Info: 0144.770272