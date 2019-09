Week end culturale con il Concorso poetico 'Città di Acqui'

ACQUI TERME - Tutto pronto per il Festival della Cultura abbinato all’undicesimo Concorso Internazionale di Poesia ‘Città di Acqui Terme’. Sabato 14 e domenica 15 nella città bollente verranno organizzati diversi eventi di contorno al tradizionale premio poetico acquese. Diverse (e suggestive) le location interessate da lectio magistralis, dibattiti, presentazioni di libri, pièce teatrali e mostre pittoriche.

Sabato 14, alle ore 10.30, presso la Sala Belle Epoque del Grand Hotel ci sarà una mattina di studi in memoria di Mario Soldati con Giacomo Jori (Università della Svizzera italiana) ed il giornalista Alberto Sinigaglia. Nel pomeriggio (ore 15), la presentazione a cura di EquAzione de ‘Dalla montagna il tuono. Vajont sessantatrè’ di Tommaso Percivale. In piazza Italia, sempre alle 15, si terrà la performance teatrale di Quizzy Teatro ‘Society’ seguito, alle 16.30 dalla consegna del Premio alla Carriera a Giorgio Ficara che terrà una lectio magistralis dal titolo “Eventuale destino della letteratura italiana”. Alle ore 17, la compagnia Teatro nello spazio delizierà i partecipanti con la pièce ‘FIL ROUGE e SEDIamoCI’. Alle 18 ancora una presentazione di un libro, ‘La Repubblica d’Europa’ di Davide Mattiello a cura del Presidio Libera “Antonino Saetta” di Acqui Terme e la seconda uscita teatrale di Society curata da Quizzy Teatro. Dopo la cena di gala, alle ore 21.30, sempre nel Grand Hotel, si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’XI Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”. Si contenderanno la vittoria per la Sezione A (poeti scuola primaria) Romolo Bugatti, Sofia Pinto, Anna Salvioni; per la B (secondaria inferiore) Vittoria Bonaudo, Elisabetta Peron, SØren Karol Viglione; per la C (secondaria superiore) Simona Di Sanza, Miriam Lopo, Francesco Palamara; per la D (adulti) Ivan Fedeli, Carlo Giacobbi, Rosanna Spina; per la E (adulti tema ‘notte’) Fabizio Bregoli, Giuseppe Nori, Alessandro Pancotti; la F (libro edito) è stata vinta Fabrizio Bernini.

Domenica 15, i vincitori andranno in visita alla casa di Cesare Paese e presso i luoghi pavesiani e dalle ore 15.30 saranno impegnati in una tavola rotonda poetica (aperta a tutti) allestita a Palazzo Robellini. Nel frattempo, ancora intrattenimento teatrale con Quizzy teatro (ore 15, 19 e 21 in piazza Italia) e presentazioni di libri, della ‘Collana poetica’ di Maurizio Cucchi (ore 17.30 Palazzo Robellini), e ‘Losmeste. Literature show’ a cura della Biblioteca poetica di Terzo e di Mario Morbelli (alle 17.30 presso “Camelot, territorio in tondo” di corso Dante) e ‘Salto avanti, la ginnastica, l’Africa, la mia vita’ di Arianna Grande (alle 19 presso vineria Clo’s, via Bove 7).