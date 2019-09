A Rivalta Bormida per la Giornata europea della cultura ebraica

RIVALTA BORMIDA - Domenica 15 settembre cade la Giornata Europea della Cultura Ebraica giunta, quest'anno, alla ventesima edizione. In Italia, la manifestazione è promossa e coordinata dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e vi prendono parte oltre ottanta località distribuite su tutta la penisola; tra queste Rivalta Bormida con la Fondazione Elisabeth de Rothschild.

«La Giornata Europea della Cultura Ebraica è l'occasione per far conoscere e valorizzare il ricchissimo patrimonio culturale, frutto di oltre due millenni di storia ebraica nel nostro Paese – ci ha spiegato Ruth Cerruto - Come tema guida di questa edizione è stato scelto il sogno. Il titolo ‘Sogni, una scala verso il cielo’ rimanda al famoso episodio della Genesi che ha per protagonista il patriarca Giacobbe».

«Il tema ci stimola a raccontare l'ebraismo da diversi punti di vista: i sogni sono, infatti, una presenza costante nella storia e nei testi sacri ebraici, a partire dalla Torah per continuare con il Talmud, con la tradizione mistica e fino ad arrivare a Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, che sull'interpretazione dei sogni fondò le sue innovative terapie per le nevrosi» ha precisato Noemi Di Segni, Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane.

A Palazzo Lignana di Gattinara, la Fondazione Elisabeth de Rothschild aprirà la Giornata Europea della Cultura Ebraica con le visite guidate alla mostra ‘Orgoglio e Pregiudizio: duemila anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche’. Nel pomeriggio, il programma proseguirà con le visite guidate e l'intervento ‘Dal sogno alla realtà: il Sionismo e la nascita dello Stato di Israele’. Riallacciandoci alla mostra Orgoglio e Pregiudizio, Ruth Cerruto, Responsabile Formazione e Cultura della Fondazione, parlerà del sogno sionista e della vera e propria rivoluzione che il Sionismo ha rappresentato nella storia, nella cultura e nel pensiero ebraico.

Chiuderà la Giornata il concerto del pianista Saverio Alfieri che nel loggiato di Palazzo Lignana di Gattinara eseguirà musiche di F. Chopin, L.van Beethoven e C. Debussy.