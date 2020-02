Acqui - Genova: gli orari durante la chiusura

ACQUI TERME - Sono i treni delle 5.44, 6.43, 11.57 e 16.47 da Acqui, delle 7.13, 9.17, 13.20 e 19.20 da Genova gli otto collegamenti, scelti sulle varie fasce orarie che si attesteranno sulla stazione di Borzoli. La conferma è arrivata l’altro giorno al termine del vertice sui trasporti convocato per fare il punto in vista della chiusura della linea Acqui – Genova determinata dai lavori sul tratto di ponte Morandi al di sopra delle direttive “Bastioni” e “Sommergibile”. Viaggi in treno fino a Borzoli, la stazione precedente al quadrivio Torbella che si immette sul quadrante metropolitano, era stata la richiesta specifica del Comitato Trasporti Valli Orba e Stura. Tra i dettagli forniti nel corso del vertice l’indicazione della stazione di Campo Ligure come capolinea provvisorio di tutti gli altri treni. Dal paese della Valle Stura si prenderà il bus e si raggiungerà Genova Prà da dove i viaggiatori proseguiranno sulla linea metropolitana. Al momento le date fornite per la chiusura sono quelle tra il 15 e il 25 marzo.