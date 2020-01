Lussito: lavori di ripristino del manto stradale

ACQUI TERME - Stamani a Lussito sono partiti i lavori per la rimozione del manto bituminoso lungo la strada che collega la frazione alla città bollente. L’intervento si è reso necessario per consentire la sistemazione provvisoria del piano viabile. «Queste opere provvisionali sono necessarie per garantire la stabilità della corsia di transito in cui sarà installato un impianto semaforico temporaneo per il senso unico alternato – ha spiegato sui social network il sindaco Lorenzo Lucchini - A causa di questi interventi il transito pedonale sarà precluso fino a fine lavori, la cui durata presunta sarà di quattro giorni lavorativi, salvo imprevisti».