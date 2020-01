Alluvione: nuovi fondi per sfollati e volontari

ACQUI TERME - Capodanno è passato e alcune famiglie acquesi ancora sono sfollate. «La nostra città non ha ancora chiuso i conti con l’alluvione – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini – Il nuovo anno trascinerà con sé le ferite che il nostro territorio ha subito a causa del maltempo. Sono moltissimi i danni alle infrastrutture che stanno creando forti disagi: numerose strade hanno riportato danni importanti, e per le altre persiste un movimento del terreno che rende impossibile un intervento immediato. Le frane hanno inoltre reso inagibili alcune abitazioni».

A causa dell’alluvione novembrina diverse famiglie (20 persone) sono state ospitate presso le strutture alberghiere del Nuovo Gianduia e Hotel Valentino. A Natale 4 di esse (12 persone) non avevano ancora fatto rientro nelle proprie abitazioni.

Il Comune, alla luce di una macchina del soccorso ancora in funzione, ha dovuto stanziare ulteriori risorse, oltre 42mila euro, per affrontare le spese relative, dall’ospitalità alle famiglie evacuate (oltre 28mila euro), alla benzina per i mezzi della Protezione civile, al contributo peri pasti dei soccorritori ospitati dalla mensa della Fraternità.