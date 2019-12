Melazzo: frana in carreggiata, chiusa al traffico la Provinciale

MELAZZO - Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22, una frana di dimensioni ridotte si è riversata su parte della carreggiata della Strada Provinciale 334 al km 47+600 nel comune di Melazzo. Fortunatamente, in quel momento non transitavano auto o altri mezzi. Poche ore dopo, il tratto di strada è stato chiuso al traffico con percorso alternativo all'interno del concentrico del paese con limitazione di portata 35 q e in altezza a 3,5 m. I lavori di messa in sicurezza Nella mattinata di oggi, il via ai lavori per la messa in sicurezza del tratto di strada.

(Foto dalla pagina Facebook della Protezione Civile)