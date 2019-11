Ad Acqui aprono le scuole grazie al bus straordinario del Sindaco

ACQUI TERME - Una comunicazione con il servizio di chiamata da Comune per informare la cittadinanza che domani 27 novembre le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte, inclusi asili ed Enaip. «Per le piogge intense che interesseranno la giornata di domani dal mattino, il nostro territorio sarà ulteriormente interessato da fenomeni franosi - ha avvertito il sindaco Lucchini – Si si raccomanda quindi la popolazione di tenersi lontana dai versanti a rischio. Si comunica inoltre che, salvo imprevisti, a supporto dell'apertura scolastica per l'utenza in arrivo dal SP 334, sarà istituita in via eccezionale la linea Acqui Terme - Sassello».

Saranno 3 gli orari previsti utili al trasporto degli alunni: Sassello 6.45 - Acqui 7.30; Acqui 13.15 - Sassello 14. Per i rientri: Acqui 17.40 - Sassello 18.25. Il punto di ritrovo per gli utenti di Melazzo sarà in località Giardino.