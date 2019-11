Spunta il sole sull'Acquese, ma occhio alle strade martoriate...

ACQUI TERME - L’alluvione ha messo a dura prova l’Acquese ma stamani è spuntato un timido sole anche per la percorribilità delle strade fino a stanotte non percorribili a causa delle frane e di crolli del manto asfaltato.

Al centro, anche delle manovre di soccorso per tutto il territorio, Acqui Terme. «Le strade che da Acqui collegano a Novi, Alessandria, Ovada e Asti sono tutte transitabili – hanno spiegato da Palazzo Levi - gli automobilisti dovranno però prestare attenzione alle condizioni dell'asfalto. Non è percorribile la statale per Sassello: a Melazzo c'è una situazione di grande pericolo in corrispondenza del bar Succi, a causa di una frana in sospensione e il transito è consentito solo ai mezzi di soccorso. Verso Ponzone si sta ancora lavorando per liberare la strada dopo Cavatore (si transita da Ovada). Si passa a fatica invece, verso Savona; tra Ponti e Montechiaro c'è un passaggio secondario presidiato».

Ovviamente resta la raccomandazione dei mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.