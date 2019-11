Anche domani scuole (superiori) chiuse

ACQUI TERME - Anche domani le scuole acquesi rimarranno chiuse, ma solo quelle Superiori. Lo ha deciso il sindaco Lorenzo Lucchini per motivazioni di viabilità: «Le persistenti situazioni di pericolo e disagio causate dalle numerose frane che hanno interessato il territorio dell’Acquese e verificato che la situazione viabile è ancora molto compromessa in quanto diverse strade sono state chiuse al transito veicolare e pedonale, rappresenterebbe un pericolo per l’incolumità pubblica intraprendere spostamenti veicolari. Così ho ordinato la chiusura e la sospensione didattica delle scuole cittadine di secondo grado, anche professionali, per l’intera giornata di domani e ho revocato i mercati settimanali previsti il 26 novembre».