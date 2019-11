Ok anche l'impianto della 'Monteverde'. Lunedì tutti a scuola

ACQUI TERME - Si conclude l'Odissea riscaldamento nelle scuole medie gemelle. Il malfunzionamento, lamentato nei giorni scorsi dai genitori, ha portato l'amministrazione comunale a chiudere la 'Bella' e la 'Monteverde'. "Per intervenire in maniera piu efficace sulla problematica" hanno affermato da Palazzo Levi. Ed infatti per la prima è stata questione di un giorno; più complesso il guasto della seconda. Poco fa l'annuncio del comunicatore del governo Lucchini:"Il guasto all’impianto di riscaldamento della scuola media “Monteverde” è stato sanato - ha informato Salvatore Calamera - pertanto gli alunni e tutto il personale lunedì 18 novembre 2019 potranno riprendere le loro attività scolastiche".