Scuole medie chiuse: non funziona il riscaldamento

ACQUI TERME - Sembra un po’ una beffa. Le scuole medie ‘Monteverde’ e ‘Bella’, terminate negli ultimi due anni, fiore all’occhiello dell’edilizia pubblica vocata alla modernità, oltre che problemi con il sole (assenti tende ed oscuranti alle finestre) se la cavano male anche col freddo ed infatti oggi rimarranno chiuse per problemi all’impianto di riscaldamento. Nei giorni scorsi sui social network partecipati dagli acquesi erano comparse le prime timide lamentele di convettori spenti nonostante l’abbassamento delle temperature.

L’sos di alcuni genitori, però, non era divenuto subito sommossa corale perché in verità il freddo non era stato ancora così pungente come (soprattutto al mattino), nelle giornate di ieri ed oggi. Il sindaco Lorenzo Lucchini ha deciso di affrontare subito la questione e regalare ai ragazzi un giorno di ‘ferie’ extra per ‘consentire con urgenza i lavori di riparazione dell’impianto’.