Furgone nel precipizio, un ferito

SPIGNO MONFERRATO - Un incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 7.30 ha richiesto l’intevento di Vigili del Fuoco e soccorritori del 118.

Un furgone, per cause ancora in corso d’accertamento, si è ribaltato finendo nel precipizio lungo la strada. L’uomo alla guida è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Alessandria in codice giallo. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso.