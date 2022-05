Monsignor Galliano 'Giusto fra le Nazioni'? Pronta la documentazione

ACQUI TERME - Per migliaia di acquesi è stato una guida, un punto di riferimento spirituale ma anche umano. La figura di Monsignor Giovanni Galliano (scomparso nel 2009, a lui è intitolato l'ospedale di Acqui Terme) rimarrà per sempre nella storia della città, ma il sacerdote dal sorriso contagioso potrebbe presto entrare “in via ufficiale” anche nella memoria storica internazionale che celebra chi, mettendo a rischio la propria vita, ha aiutato e messo in salvo le vittime della Shoah.

Sarebbero una ventina, infatti, gli ebrei acquesi che don Galliano avrebbe salvato sottraendoli alla caccia dei soldati nazi-fascisti. È noto, tra l'altro, come nel biennio '43-'45 Giovanni Galliano svolse l’attività di intermediario, su nomina vescovile, per le trattative sullo scambio di prigionieri con l'esercito tedesco.

In collaborazione con i professori Luisa Rapetti, Gabriella Ponzio, Bruno Gallizzi e Vittorio Rapetti, l'associazione ‘Monsignor Giovanni Galliano Onlus’ presieduta da Salvatore Caorsi da tempo ha messo in moto una macchina organizzativa per la raccolta di documenti e testimonianze che possano suffragare in via ufficiale e conforme al regolamento dello Yad Vashem – l'ente nazionale per la 'Memoria della Shoah' di Gerusalemme – la coraggiosa opera caritatevole del sacerdote termale al fine di vedergli conferito il riconoscimento di 'Giusto fra le Nazioni'.

Nel pomeriggio di martedì 3, alle 17.30 nel salone San Guido ad Acqui Terme, verranno presentati alla città «i punti focali che secondo noi meritano attenzione», spiega Luisa Rapetti, membro del gruppo di ricerca. «Abbiamo raccolto materiale tramite l'Archivio Vescovile di Acqui Terme e l'Archivio di Stato di Alessandria. Inoltre abbiamo fatto riferimento alla testimonianza rilasciata nel 2003 da Monsignor Galliano stesso all'Istituto 'Parodi' in occasione di un incontro con gli studenti, in cui il sacerdote raccontò proprio degli anni della guerra e delle persone che ebbe ad aiutare».