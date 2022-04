La Protezione Civile di Acqui al fianco dei medici in Madagascar

ACQUI TERME - Le mascherine di stoffa realizzate nei laboratori di sartoria o su iniziativa di solerti casalinghe, le maschere da snorkeling riadattate a respiratori: tutti ricordiamo quanto a inizio pandemia, anche all'interno delle nostre strutture sanitarie, ci fosse necessità di tali dispositivi d'emergenza. Col tempo, però, le mascherine chirurgiche e le Ffp2 hanno fatto la loro comparsa in farmacie e supermercati rendendo non più indispensabile l'uso delle protezioni fatte a mano. Materiale di cui oggi, però, nei Paesi più poveri dell'Africa c'è ancora gran bisogno.

Per i medici di Next Onlus

«Nei nostri magazzini abbiamo migliaia e migliaia di mascherine di stoffa avanzate dalla primavera del 2020. Tutte ancora perfettamente integre e assolutamente utilizzabili. Inoltre – spiega Lorenzo Torielli, presidente della Protezione Civile di Acqui Terme - conserviamo anche diverse maschere da snorkeling con respiratore». Tali dispositivi tra pochi giorni verranno spediti al porto di Genova, e da lì faranno rotta verso Antsiranana, città nel nord del Madagascar, Paese tra i più poveri al mondo dove ha sede un polo sanitario diretto dal dottor Luigi Bellini, fondatore dell'Ong 'Next Onlus', di cui fa parte anche il professor Umberto Valente, medico chirurgo per tanti anni volontario in Africa con ‘Medici senza frontiere’ ed Emergency e fino al 2013 nell'equipe sanitaria dell'ospedale 'San Martino' di Genova. «Le Polyclinique Universitaire – racconta - è attivo dal 2014 e fornisce assistenza sanitaria gratuita ai pazienti più poveri dei villaggi di Antsiranana. Là c'è davvero bisogno di tutto, a cominciare dai dispositivi di protezione. In questo ospedale è presente anche una facoltà di Medicina, con la quale formiamo ogni anno nuovi medici e infermieri locali».

Anche un ponte radio

La Protezione Civile acquese fornirà a Next Onlus circa 18mila mascherine e diverse maschere da snorkeling con respiratore: «Come nelle altre parti del mondo – afferma Umberto Valente – ora l'emergenza Covid in Madagascar è decisamente migliorata, ma molte sono state le vittime, tra cui uno dei nostri medici. Nel Paese, tra l’altro, non c'è disponibilità di tamponi». Un'altra importante donazione contribuirà a far compiere al centro medico di Antsiranana un ulteriore (e assai importante) salto di qualità: «Dalla Protezione Civile di Acqui riceveremo in dono alcune radio analogiche che ci consentiranno di creare un collegamento per coprire con più efficacia le varie zone della città e la periferia con una piccola centrale operativa. Nel complesso parliamo di un'area di circa 60 km». Attraverso un supporto video i volontari termali forniranno al personale dell’ospedale le istruzioni utili all’installazione del sistema di radiocomunicazione.

"Solo due ambulanze in tutto il Paese"

Per fornire ai medici del Policlinico apparecchi in perfetto stato Torielli ha chiesto il supporto della sezione acquese dell'Associazione Radioamatori, «che ci hanno garantito una revisione completa delle apparecchiature che avevamo in dotazione ma che da tempo non utilizziamo», aggiunge il presidente dei volontari termali. Le radio donate dalla Protezione Civile, quindi, serviranno per quello che diventerà a tutti gli effetti un “pronto intervento” per prestare soccorso con più rapidità. I medici del policlinico universitario possono però contare soltanto su due ambulanze «di cui solo una completamente attrezzata. Noi offriamo assistenza totalmente gratuita per il 50% dei nostri pazienti, e ogni anno la sfida che dobbiamo affrontare è riuscire a mantenere attivo il centro nonostante la mancanza di risorse economiche. Le donazioni come quelle ricevute dalla Prorezione Civile di Acqui Terme, perciò, per noi sono di vitale importanza», conclude Valente.