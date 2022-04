Giovanni di 'Canelin': "Con questo lavoro bisogna farci l'amore"

VISONE - Dal 1948, ogni giorno, mette nel suo lavoro lo stesso impegno e la stessa passione con cui Paolo Porta, lo zio materno, nel 1864 ha avviato a Visone la storica pasticceria che negli anni a venire avrebbe poi dato lustro al famoso "torrone di Canelin", prodotto locale apprezzato e consigliato dai più rinomati chef e pasticceri d'Italia.



Giovanni Verdese, cuore e anima del laboratorio artigianale orgoglio del piccolo comune alle porte di Acqui, da oltre 60 anni nella vicina città della Bollente è anche proprietario della storica gelateria di Viale Antiche Terme. Un negozio fuori dal tempo, al cui interno risaltano ancora gli arredi "di una volta" e che dalla strada si nota a malapena: niente vetrine super addobbate o insegne a led luminose, solo un'elegante scritta sopra l'ingresso, “Canelin”, il soprannome che i visonesi diedero a colui che quasi 160 anni fondò l'antico laboratorio artigianale, «e di cui nemmeno io conosco il vero significato», spiega il signor Verdese.

Oggi Giovanni ha 91 anni, ma grazie alla totale dedizione per il suo lavoro può ancora dire di potersi fregiare dei più importanti riconoscimenti che le “guide del gusto” sono solite assegnargli. Quest'anno, infatti, l'edizione 2022 della Guida alle gelaterie d'Italia del Gambero Rosso ha (di nuovo) inserito la gelateria 'Canelin' tra le migliori 60 d'Italia, unica in provincia insieme alla Gelateria 'Soban' di Alessandria a ricevere i 'Tre coni', simbolo della più alta certificazione.

«Ormai è già qualche anno che siamo nella Guida. Ogni volta - racconta Giovanni - vengo a saperlo per caso perché non lo so mica quando vengono ad assaggiare il mio gelato, lo fanno di nascosto». Il negozio di Verdese si trova proprio di fronte alla piscina monumentale di Acqui ed è condotto da Paola Piana, cugina del signor Giovanni, meta praticamente irrinunciabile per gli acquesi doc dalla primavera fino a fine settembre. E per acquesi si intendono anche coloro che vivono nei vari comuni limitrofi. Canelin, infatti, è una vera e propria istituzione del territorio, sia per il suo delizioso torrone che per il tanto apprezzato gelato. «Proponiamo 15-16 gusti, non di più. Tra i più richiesti, oltre ovviamente al torroncino, anche la crema di vaniglia, il marron glacé, il cioccolato fondente fatto con cacao olandese, la nocciola d'origine rigorosamente piemontese, e la stracciatella». Senza dimenticare, però, i gusti frutta: «I limoni li faccio arrivare direttamente dalla costiera amalfitana, mentre la frutta me la portano surgelata da Borgo San Dalmazzo».

'Canelin' qualche tempo fa è stato costretto a chiudere l'attività per alcuni mesi a causa di alcuni problemi di salute. Ora, però, è di nuovo al lavoro nell'antico laboratorio di Visone. Il signor Giovanni non ha eredi diretti, «non mi sono mai sposato», e fino a oggi non ha mai pensato di tramandare ad altri la propria arte: «È un lavoro troppo impegnativo - dice - e perché il torrone venga davvero buono bisogna farci l'amore assieme tutti i giorni».