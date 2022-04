Fontane di corso Cavour: gli studenti acquesi le renderanno più belle

ACQUI TERME - A vederle così, in effetti, si fa quasi fatica a percepirle come fontane, ma da più di vent'anni sono lì a spartire il traffico veicolare del centro di Acqui Terme. Da tempo, inoltre, presentano cronici problemi sia all'impianto idraulico che elettrico. Per l'amministrazione comunale, poi, «l'aspetto formale delle opere risulta inadeguato, sia per mancanza di caratterizzazione artistica che per eccessiva semplicità dei materiali utilizzati, in relazione anche alla loro ubicazione strategica riguardo l’assetto cittadino che si distingue per vocazione turistico-storico-termale».

Per le fontane presenti nelle tre rotonde di Corso Cavour alle intersezioni con Corso Roma, via Marconi e Corso Dante c'è bisogno di un restyling, insomma, sia estetico che funzionale. Al primo aspetto ci penseranno gli studenti degli istituti 'Parodi' e 'Montalcini', che hanno deciso di cogliere la possibilità offerta dal Comune alla cittadinanza nell'ottica di una partecipazione attiva alla riqualificazione urbana del concentrico termale. Nelle prossime settimane i tre progetti elaborati dai due istituti superiori verranno presentati ufficialmente, ma dalle prime indiscrezioni si sa che la nuova veste dei tre impianti idraulici sarà dedicata a tre temi diversi. La fontana all'incrocio con corso Roma, infatti, avrà come tema il Museo Archeologico e la progettazione artistica sarà affidata all'istituto 'Parodi', quella invece all'altezza con via Marconi sarà dedicata alla 'Biennale d'Incisione' con elemento elicoidale elaborato dai entrambi gli istituti mentre la fontana all'incrocio con corso Dante omaggerà l'enologia locale con una scultura in metallo a forma di calice ideata dai ragazzi del 'Montalcini'.

«Siamo molto contenti di questo progetto – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini - che sarà presentato più nel dettaglio prossimamente in una conferenza stampa. Questa iniziativa è frutto della volontà del Comune di Acqui Terme di realizzare un’azione di progettazione partecipata, coinvolgendo gli studenti dell’IIS Guido Parodi e ITIS Rita Levi Montalcini, a cui va il mio più profondo ringraziamento per lo spirito di collaborazione». Per gli interventi di ristrutturazione il Comune ha stanziato un fondo di 50mila euro. La direzione artistica dei progetti elaborati dagli studenti è stata affidata a Diego Bormida, «a cui spetterà un ruolo di coordinamento per questo intervento di riqualificazione urbana per restituire alla città un nuovo arredo urbano di pregio artistico».