SPIGNO MONFERRATO - Un fine settimana all'insegna degli antichi sapori artigianali, un modo per salutare (con un po' di anticipo) l'arrivo della Pasqua. Sabato 9 e Domenica 10 a Spigno Monferrato su iniziativa della locale Pro Loco sarà possibile deliziare il palato assaggiando le colombe artigianali realizzate "a chilometro zero" dai produttori di vari comuni dell'Acquese. «Visto il successo dell'iniziativa natalizia riservata ai panettoni abbiamo pensato di ripetere l'appuntamento, questa volta però in versione pasquale», spiega Angelo Rubba, presidente della Pro Loco di Spigno.

Sabato 9 dalle 20 e domenica 10 dalle 15 in poi nei locali al civico 98 di corso Roma i più golosi potranno apprezzare le colombe sfornate da diversi produttori della Valle Bormida. Acqui, Bistagno, Dego, Merana e Mombaldone i comuni dai quali provengono i tipici dolci simbolo di pace e risurrezione. Le degustazioni saranno inoltre accompagnate dalle tisane prodotte dalla cooperativa spignese Agronatura e dai vini del territorio. «Vuole essere anche un modo per sostenere le attività locali», aggiunge Rubba. Per l'occasione, però, sarà possibile offrire un piccolo contributo anche all'Istituto Comprensivo di Spigno, «saranno in vendita, infatti, i coppi dipinti a mano dai bambini della nostra scuola elementare. Il ricavato sarà interamente destinato all'acquisto di materiale didattico».