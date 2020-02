Spettacoli rinviati a data da destinarsi

ACQUI TERME - A causa delle misure anti Coronavirus salta uno spettacolo della rassegna teatrale organizzata dall’Ariston. «A seguito dell'ordinanza del Ministero della Sanità comunichiamo che, dovendo essere sospese tutte le attività programmate dove è prevista aggregazione di persone, l'appuntamento della rassegna “AcquiTeatro” previsto per il prossimo 26 febbraio “Se devi dire una bugia dilla grossa” è stato rimandato a data da destinarsi» a dare l’annuncio è Dianorama, la società che gestisce la sala di piazza Matteotti.

Peccato perché la commedia scritta da Ray Cooney e messa in scena da Luigi Russo, era molto attesa dato il successo riscosso negli altri teatri italiani. Al pubblico acquese quindi non resta che essere paziente (ma non troppo) e attendere gli sviluppi di queste misure di prevenzione ritenute parzialmente ragionevoli atteso che si chiudono stadi, teatri e locali di intrattenimento e si lasciano aperti i grandi centri/poli commerciali.