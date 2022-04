Coscarella e Hoover, insieme per una pulizia professionale

Con un accordo in esclusiva per la provincia di Alessandria stipulato con la Hoover Professional, l’impresa Igiene Coscarella ha raggiunto un altro importante obiettivo: offrire sempre il meglio per la pulizia civile ed industriale. È una bella soddisfazione essere stati riconosciuti come partner affidabili e preparati da uno dei produttori italiani più importanti quando si parla di detergenti e pulizia professionale.

Igiene Coscarella ha così ulteriormente esteso i servizi (che vanno dal lavaggio e trattamento pavimentazioni, sanificazioni, pulizia uffici, pulizia industriali ad Alessandria), concentrandosi anche sulla fornitura di materiale di consumo per i bagni. Non solo: è specializzato sul trattamento delle aree esterne, cura dei giardini, potatura siepi, pulizia parcheggi, autorimesse e grandi aree, con spazzatrici professionali.

Dicono di noi:

“Molto disponibili, pronti ad ogni esigenza, soprattutto quando abbiamo richieste dell’ultimo minuto”. Michele Longo – Resp. Servizi Generali Gefit spa

“Mi affido a loro dopo una ristrutturazione per consegnare l’immobile perfettamente pulito. I dettagli fanno la differenza”. Fabio Sonzogno – geometra

"Coscarella è un partner consolidato, scelto per puntualità e serietà. Una garanzia per officine e saloni". Enzo Isoldi - Dir. Service Audi Zentrum Alessandria

La gestione familiare consente prima di tutto il mantenimento dei più sani principi, e poi dal punto di vista commerciale una disponibilità tale da concedere installazione, manutenzione e consegna gratuita per i servizi erogati.

Contatti:

+39 0131531873 - +39 3485202677

info@igienecoscarella.it

Via dell’Automobile 28-30 Alessandria

www.igienecoscarella.it