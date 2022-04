I cinque punti chiave per un investimento sicuro

La riduzione delle esportazioni in Russia dopo le pesanti sanzioni, l’aumento del prezzo dell’energia, le conseguenze dirette della guerra che impattano sul costo del commercio dei beni e quindi sul costo della vita: si preannunciano una primavera e un’estate piene di preoccupazioni per gli investitori.

In tempi di conflitti e incertezza, molti investitori preferiscono soluzioni concrete come oggetti d’arte, antiquariato, immobili o metalli preziosi; si potrebbe guadagnare anche con la borsa, ma il rischio è enorme: è sempre meglio cercare un modo sicuro e a rischio limitato.

Immobilia Real Estate segue cinque punti che garantiscono al cliente la massima sicurezza possibile per i propri investimenti:

- Ora come ora, avere tutti i risparmi investiti in un unica operazione è rischiosissimo: bisogna saper diversificare, cercando il più possibile di evitare di investire in azioni – o peggio ancora in indici azionari – finché la situazione non si rasserena, non fare trading spregiudicato nel mercato Forex che è gravato dall’alta volatilità e stare alla larga dai rischi tipici in cui incorrono le persone che vogliono comunque creare investimenti in questo periodo;

- E’ abbastanza intuitivo come non convenga investire in società attive nelle zone in cui attualmente vi siano conflitti armati; come sapere però quali dei nostri investimenti dipendono dagli affari che si chiudono in quelle zone? Il crollo di alcuni titoli azionari bancari è un riflesso del fatto che alcune banche dipendessero dal mercato ucraino, che peraltro è e rimane un grande snodo commerciale: la differenza la fa il saper investire soldi in modo sicuro e non alla cieca;

- Oggigiorno, se si vuole guadagnare, bisogna rivolgersi a paesi con economie forti e in beni che possano fruttare sia in un lungo periodo che da subito, come il mercato immobiliare. Strategie commerciali passate, come gli investimenti in bond, non promettono più i rendimenti di una volta, finendo anzi alcune volte in negativo: sono vestigia di un tempo dove non esistendo internet l’unico modo per fare affari era spostarsi fisicamente. Oggi ci sono molte più tutele e soluzioni anche per chiudere accordi a distanza.

- Se si investe in metalli preziosi, non bisogna dimenticare di possedere anche una certificazione di qualità e garanzia: senza quei documenti, il valore degli oggetti fisici può calare drasticamente. In periodi come questi, le garanzie non bastano mai, specie quando si parla di affari, i certificati proteggono da truffe e raggiri.

- L’instabilità del mercato finanziario obbliga a controllare più spesso l’andamento dei propri affari, a differenza degli investimenti passivi a cui tutti eravamo abituati: seguire i propri investimenti permette di anticipare il mercato con più probabilità e precisione. Per questo è necessario affidarsi a un professionista, che conosce i mercati su cui opera e ha le risorse e le competenze per seguirli quotidianamente.

Immobilia Real Estate controlla ogni giorno l’andamento degli investimenti dei suoi clienti a Dubai, dove i due soci fondatori abitano: in questo modo possono sia garantire il massimo rendimento che non perdere nessuna possibilità di vendita in un paradiso sotto molti aspetti, lontano da tutti i problemi che affliggono l’Europa.

